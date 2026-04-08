Lutto a Occhieppo Superiore, è morto il Dottor Daniele Pezzo

Sono già tanti i messaggi sui social alla notizia della sua morte: all’età di 76 anni, ha smesso di battere il cuore di Daniele Pezzo, storico medico di base di Occhieppo Superiore in pensione dal 2020. Daniele Pezzo è mancato all'ospedale Degli Infermi dove era ricoverato da appena qualche giorno.

Il Caro Daniele lascia la moglie Angela e i due figli, Gabriele e Luca. I funerali, affidati all'impresa funebre Papale si terranno venerdì mattina alle 10, nella chiesa di Santo Stefano, a Occhieppo Superiore. Nella stessa chiesa, giovedì alle 17, verrà recitato il rosario. Chi vuole potrà rendere l' ultimo saluto al dottor Pezzo nella casa funeraria in corso Risorgimento 42 a Biella dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17.