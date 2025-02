Proseguono gli appuntamenti degli alpini di Brusnengo e Curino. Domenica 23 febbraio sarà proposta la fagiolata alpina su prenotazione nella sede del gruppo in via Forte a Brusnengo. Alle 11 distribuzione (prenotazione entro il 20 febbraio fino a esaurimento), alle 12.30 pranzo nella sede (anche in questo caso su prenotazione fino a esaurimento posti).Per informazioni Doriano al 3898312750 o Raffaele al 3492505127.