Polenta e tapulone saranno i piatti serviti a Crevacuore per l'appuntamento di Carnevale. La distribuzione, curata dal Gruppo Manifestazioni Crevacuoresi in Piazza, avrà luogo alle 10.30 di domenica 23 febbraio nella piazza principale del paese. Si consiglia di portare un contenitore per la pietanza.