Preparati i pentoloni, a Gaglianico fa tappa la Fagiolata di Carnevale. L'appuntamento è in programma alle 11.30 di domenica 23 febbraio nella sede della Pro Loco in via Marconi 23. l'evento si terrà con qualsiasi tempo e vedrà la partecipazione della banda musicale G. Puccini del paese.