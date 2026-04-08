Valdilana, a fuoco una catasta di legna

Aggiornamento delle 19

L'intervento si è concluso, resteranno da chiarire le cause del rogo, e dalle prime informazioni raccolte non sembra che siano rimaste coinvolte persone.

I FATTI

Intervento dei Vigili del Fuoco in corso in Valdilana, in questo momento oggi mercoledì 8 aprile, dove una catasta di legna ha preso fuoco.

Sul posto sono impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco, con la presenza dei volontari di Ponzone, al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Presenti anche le forze dell’ordine, che stanno monitorando la situazione e gestendo eventuali criticità. Non si conoscono al momento le cause del rogo e l'entità dell'incendio, seguiranno aggiornamenti.