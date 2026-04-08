Biella, cade un frammento di pietra da una colonna in piazza Vittorio Veneto

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di oggi mercoledì 8 aprile a Biella, in piazza Vittorio Veneto, dove un passante ha segnalato la caduta di un pezzo in pietra dal rivestimento di una colonna.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.
A scopo precauzionale, la zona è stata transennata per evitare rischi e consentire eventuali controlli sulla stabilità della struttura.