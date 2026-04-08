 / CRONACA

CRONACA | 08 aprile 2026, 19:49

Biella, cade un frammento di pietra da una colonna in piazza Vittorio Veneto

A scopo precauzionale, la zona è stata transennata

Biella, cade un frammento di pietra da una colonna in piazza Vittorio Veneto

Biella, cade un frammento di pietra da una colonna in piazza Vittorio Veneto

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di oggi mercoledì 8 aprile a Biella, in piazza Vittorio Veneto, dove un passante ha segnalato la caduta di un pezzo in pietra dal rivestimento di una colonna.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.

A scopo precauzionale, la zona è stata transennata per evitare rischi e consentire eventuali controlli sulla stabilità della struttura.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore