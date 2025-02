Arriva ChocoBiella, tre giorni dedicati al cioccolato: in piazza Martiri anche una tavoletta record da 15 metri

Tre giorni di festa a Biella dedicati completamente al cioccolato in tutte le sue definizioni. Per la prima volta, il capoluogo di provincia ospita ChocoBiella, di scena in piazza Martiri nelle giornate del 21, 22 e 23 febbraio.

Un unicum del suo genere, organizzato da Fiva Milano e Biella, assieme ad ACAI, l'associazione nazionale dei cioccolatieri artigiani italiani, e con il patrocinio del Comune. La manifestazione è stata presentata questa mattina, 18 febbraio, a Palazzo Oropa, alla presenza di organizzatori e giunta comunale.

A prendere la parola proprio l'assessore al Commercio Anna Pisani: “L'evento avrà una valenza particolare. Non solo stand e mercati ma si è voluto coinvolgere porzioni diverse di società civile. Penso solo alle scuole primarie della città, coinvolte in laboratori didattici a loro dedicate. Si uniranno anche alcuni gruppi sportivi a cui saranno donate targhe realizzate con il cioccolato”.

Per l'occasione, si presterà particolare attenzione al sociale. Sarà preparata, infatti, per le 18 di sabato, una tavoletta di cioccolato da record: ben 15 metri, da degustare con offerta libera. Il ricavato verrà devoluto a sostegno del Centro di Aiuto alla Vita di Biella ODV: in particolare alla Casa 2000 del Piazzo di Biella, struttura di accoglienza che ospita donne in gravidanza e madri con bimbi in difficoltà. “I fondi raccolti – spiega la presidente Elena Caucino – andranno a rinnovare il parco giochi dei più piccoli”.

Non solo quindi fiera enogastronomica, inserita nel fitto calendario del Carnevale 2025, come sottolineato dall'assessore con delega agli Eventi Edoardo Maiolatesi: “Vogliamo rivolgerci a giovani e famiglie. Sarà sicuramente un weekend di grande successo”. Una manifestazione che punterà sulla qualità dei prodotti esposti, come sottolineato da Fabrizio Errico (FIVA Milano) e Michelangelo Trotta (FIVA Biella): “Un elemento che contribuirà alla buona riuscita di ChocoBiella. La prospettiva è di renderlo un appuntamento fisso da tradurre in realtà ogni anno. Inoltre, dà l'opportunità di promuovere le eccellenze presenti sul nostro territorio”.

Per lo chef e maestro pasticciere Valerio Angelino Catella sarà l'occasione di “diffondere la cultura e la storia del cacao e della cioccolata in tutte le sue declinazioni. Un percorso educativo e didattico, narrato nel corso delle lezioni e dei live cooking in programma nei tre giorni della rassegna”.

“Saranno presenti anche dimostrazioni pratiche, oltre ai 12 stand e alla 'fabbrica di cioccolato' allestita in piazza Martiri. Amiamo far conoscere il cioccolato rigorosamente artigianale e abbinarlo ai prodotti del territorio. Domenica ci sarà un corso per adulti, dedicato alla realizzazione della pralina, che permetterà ai partecipanti di imparare come farla in casa. Premieremo anche le squadre sportive locali, in particolare quelle giovanili di basket e pattinaggio, che saranno nostri ospiti: saranno 12 dell'ASD Bi Roller e ben 40 dell'ASD Paladini" aggiunge Giancarlo Maestrone di ACAI.

L'inaugurazione di ChocoBiella avrà luogo alle 11 di venerdì 21 febbraio, con l'apertura degli stand, aperti venerdì e domenica dalle 10 alle 20; sabato, invece, gli accessi saranno fino alle 21.

Il programma dettagliato è visibile sulle locandine in allegato.