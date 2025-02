I volontari della Biblioteca di Candelo e la Banca del Tempo presentano un nuovo teatrino con burattini creati appositamente per il racconto "Faustino salva il Ricetto".

Il Ricetto di Candelo è in pericolo: i briganti vogliono assaltarlo e portare via tutto ciò che è conservato nelle cantine dai contadini del luogo. Ma Faustino ha un'idea! Chi è Faustino? Lo scoprirete venendo in biblioteca sabato 22 febbraio alle 10.