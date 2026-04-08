Incendio in un’azienda a Lessona, sul posto i Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi mercoledì 8 aprile i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Lessona, dove una densa colonna di fumo, visibile anche da lontano, ha fatto scattare l’allarme.
Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato un container all’interno di un’azienda situata in via Orolungo.
Al momento i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, per escludere qualsiasi rischio di ripresa dell’incendio.
Sul posto si trovano anche i Carabinieri. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.