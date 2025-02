Due giorni di festa a Verrone per il Carnevale Benefico. Si comincia sabato 22 febbraio, alle 20, con la cena in oratorio e serata danzante.

Domenica, invece, alle 10.30, avrà luogo la sfilata per le vie del paese e rinfresco in piazza della biblioteca. Dalle 12 benedizione e distribuzione della fagiolata presso il cortile esterno del castello. Nel pomeriggio, alle 15, gara di torte, giochi e merenda per i più piccoli.