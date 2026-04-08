A Camburzano va in scena "La Serva Padrona"

Alle ore 21 di sabato 11 aprile si terrà la rappresentazione di ‘La Serva Padrona’ di Giovan Battista Pergolesi. L’evento sarà presso la palestra comunale di Camburzano e avrà ingresso libero.

La serata musicale, organizzata dall’Associazione Amici della Lirica “Cesira Ferrani”, si dividerà in due parti, entrambe a cura del direttore artistico Enrica Maffeo. Durante la prima parte, in forma di concerto, si esibiranno il soprano Valeria Matteazzi, il tenore Edoardo Melis e i pianisti Chiara Juglair e Giuseppe Feroggio. La seconda parte sarà invece destinata alla rappresentazione di ‘La Serva Padrona’: il soprano Marina Bazzocchi interpreterà ‘Serpina’, il baritono Cristian Brusa sarà ‘Uberto’ e Amorino Vaponi ‘Vespone’. Ad accompagnarli al pianoforte, il Maestro Leonardo Nicassio.

È prevista la partecipazione del musicologo e storico della musica Alberto Galazzo.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook dell’Associazione Amici della Lirica “Cesira Ferrani” al seguente link: https://www.facebook.com/AssociazioneCesiraFerrani.