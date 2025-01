Tante cose da fare a Biella nel we 24, 25 e 26 gennaio

Venerdì 24

- Pollone presentazione libro "Un mormorio lontano" ore 21 biblioteca Benedetto Croce

- Gaglianico, alle 21, presso l'auditorium comunale ci sarà il concerto “Claudio Montagnoli 4et”

- Occhieppo Inferiore, l’Osservatorio UBA (Unione Biellese Astrofili) ospiterà una serata dedicata a Galileo Galilei

- Tavigliano, festa di San Giulio

- Vigliano, alle ore 21, presso la palestra comunale, tornano gli appuntamenti dell’edizione 2024-25 di Interscambi Coreografici con la “Serata Dance Dance Dance”

- Sagliano, Il Bosco Sacro presenta "Cultura che Cura" Il "Bastardo" del Marchesato di Andorno. La conferenza si terrà alla Domus Laetitie a Sagliano Micca alle ore 20:45.

Sabato 25

- Pralungo, concerto Fanfara di Pralungo ore 21 al polivalente

- Gaglianico presentazione libro "Il giorno che la sequoia si trasformò in farfalla" alle 17,30 presso auditorium

- Viverone, assemblea annuale Alpini 17,30 assemblea dalle 19.30 cena

- Netro, Costruiamo paesi intelligenti dalle 9 alle 13 al polivalente

- Graglia, dalle 16 alle 18, ci sarà un nuovo incontro "a camino acceso" al casolare dei Campra".

- Biella, 82° anniversario Nikolajewka, ore 18 chiesa San Giacomo messa in suffragio "di chi non è tornato i baita"

- Tavigliano, festa di San Giulio

- Coggiola, fiaccolata anniversario Nilolajewka dalle 18 sotto il ristorante passando dal monumento dei Caduti

- Biella, L’associazione Bi Box ha organizzato la presentazione del libro “Incontro” di Davide Zappalà, dalle 18

- Biella, piazza Vittorio Veneto “Adotta un albero” dalle 14,30 in piazza Vittorio Veneto sarà possibile adottare gli alberelli per garantire loro una nuova vita!

- Lessona, nel pomeriggio, prosegue allo Spazio Teatrando di Biella il "6° Gran Tour delle Fiabe", l'apputamento dedicato a bambini e famiglie.

- Lessona, alle 21 al Teatro Italia di Lessona è prevista una nuova tappa del tour della conferenza-spettacolo che racconta Guglielmo Marconi e i suoi legami con il Biellese.

- Bioglio, cena bagna cauda degli Alpini

- Cosssato, cena della bagna cauda degli Alpini.

- Al Giletti di Ponzone (Valdilana) torna il cinema.

Domenica 26

- San Giovanni d'Andorno, dalle 15 alle 17, nell'ambito del progetto dedicato ai Caregivers, Bosco Sacro, al Santuario si terrà la prima giornata di baratto e scambio

- Biella, domenica 26 gennaio a Palazzo Ferrero Biella Piazzo dalle ore 10,30 / 12 evento ass. Pericle “per non dimenticare”

- Tavigliano, festa di San Giulio

- Biella, villa Schneider resterà aperta per le visite

- Biella Favaro, festa per San Giulio d'Orta

- Al Giletti di Ponzone (Valdilana) torna il cinema.

- Gaglianico, storie di Piazza Off, spettacolo

- Graglia, carnevale gragliese in Campra ore 10 ritrovo trattori e cavalli presso il piazzale della casa di riposo, 10,30 messa e benedizione dei mezzi e partenza della sfilata, ore 15 gimkana, prove di abilità con il trattore

- Mongrando, fagiolata benefica solo d'asporto

- Vigliano, festa dei carrettieri, festa di sant'Antonio Abate. 8,30 ritrovo presso la Cascina ROGGIA in via Mazzia con cavalli, carrozze, trattori e automezzi, ore 9,30 partenza della sfilata, 10,30 arrivo in largo stazione con benedizione, seguono santa messa e pranzo.

- Lessona, nel pomeriggio, prosegue allo Spazio Teatrando di Biella il "6° Gran Tour delle Fiabe", l'appuntamento dedicato a bambini e famiglie.

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso Piazzo 25, Mostra Fotografica collettiva del Fotoclub Biella, sabato 25 e domenica 26 dalle 9 alle 18

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, Placido Castaldi: una vita per l'arte fino al 9/12. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5, dal 25/1 al 23/02 "Porrajmos. Altre tracce sul sentiero per Auschwitz". L'inaugurazione sarà sabato 25 gennaio 2025, alle ore 15:00, Realizzata dall’Istituto di Cultura Sinta di Mantova e dall’Associazione Nevo Drom di Bolzano. Da lunedì a venerdì, su appuntamento sabato & domenica, dalle 14:30 alle 17:30.

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.