Biella, bar chiuso per 4 giorni: era il punto di ritrovo per 13 pregiudicati

Oggi, lunedì 5 gennaio 2025, il personale della Polizia di Stato in forza presso la Squadra Amministrativa della Questura di Biella, ha notificato al titolare di un bar sito al centro della città, il provvedimento con cui il Questore di Biella ha disposto la sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 100 TULPS.

A seguito di molteplici controlli effettuati, è emerso come il bar fosse stato eletto ad abituale punto di ritrovo da parte di numerose persone pregiudicate; tale situazione, se non tempestivamente interrotta, avrebbe potuto facilmente degenerare.

Il provvedimento trae origine soprattutto da quanto accaduto il 27 novembre 2025, quando un controllo congiunto del personale dell’U.P.G.S.P. e dell’R.P.C. Piemonte ha fatto emergere un quadro di particolare criticità. All’interno del locale sono stati identificati 18 avventori, 13 dei quali con precedenti di polizia e 6 gravati da condanne penali definitive. Nel corso delle verifiche, uno dei presenti, visibilmente agitato, ha tentato di sottrarsi al controllo spintonando gli operatori e cercando la fuga: l’uomo è stato bloccato e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio rappresenta l’apice di una serie di interventi ravvicinati che avevano già richiamato l’attenzione delle Forze dell’Ordine.

Dunque, la reiterazione dei fatti e dei precedenti analoghi a carico dell’esercizio (2018 e 2022), hanno reso necessario l’intervento del Questore, che ha disposto la chiusura dell’esercizio per 4 giorni come misura preventiva, per impedire il protrarsi di una situazione di potenziale pericolosità sociale.