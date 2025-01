Torna la Festa di Sant'Antonio Abate a Vigliano, il Priore Marco Alfonso: "Vi aspetto tutti" VIDEO

Domenica 26 gennaio torna la Festa di Sant'Antonio Abate a Vigliano, organizzata dall'associazione Carrettieri. Un evento segnato dalla tradizione, ma anche dal rinnovamento che ogni anno portano anche i giovani che fanno parte di questa importante realtà.

La festa sarà domenica a partire dalle 8,30 del mattino e il Priore di questa edizione 2025, Marco Alfonso, invita tutti a partecipare a questa meravigliosa giornata: "Essere priori significa portare avanti una tradizione centenaria e io ne sono ben lieto. Vi aspetto tutti domenica a Vigliano a Cascina Roggia in via Mazzia, sarà un grande spettacolo".

Tra le novità di questa nuova edizione anche la presenza di una meravigliosa carrozza restaurata.

Questo il programma:

L'appuntamento è alle 8,30 dove al momento dei ritrovo verrà offerta la colazione del nuovo priore, quindi alle 9,30 ci sarà la partenza della sfilata di carrozze, cavalli e trattori che da Cascina Roggia percorrerà Corso Avilianum, Via Massarietta, Via Milano, Via F. Comotto, Corso Avilianum per arrivare in Largo Stazione accompagnati dalla Filarmonica di Valdengo. All'arrivo alle 10,30 circa ci sarà la benedizione, quindi la Santa Messa nella chiesa di S. Maria Assunta in onore di Sant'Antonio Abate e dei soci defunti presieduta dal Parroco don Luca Murdaca e il pranzo sociale che verrà servito da “ROMEO CÀ ’D GAMBA” presso la sede dell'Associazione Carrettieri di Vigliano Biellese in Via per Chiavazza, 32.

Le adesioni al pranzo dovranno pervenire entro mercoledì 22 gennaio 2025 presso i sigg. Gugliotta Alessandro - tel. 015 811516; Gugliotta Federico - cell. 335 5608672;Brondani Igor - cell. 328 6766994; Lanari Yoselito - cell. 335 7815944; Merlin Sergio - tel. 015 511309; Chiocchetti Filippo - cell. 335 7043639; Alfonso Marco - cell. 339 3427204.

Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone, animali e cose, prima, durante e dopo la sfilata.