Storie di Piazza: Storie Off riparte da Pensiero stupendo

Riparte la stagione Storie Off che ha portato in questi 2 anni nel Biellese gruppi teatrali e musicali provenienti dalla Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania.

La rassegna indipendente organizzata da Storie di piazza porterà dal 26 gennaio 2025 fino al 26 aprile 2025 all’Auditorium del Comune di Gaglianico 6 spettacoli, che spaziano dalla prosa alla danza, alla musica, allo scopo di scambiare saperi e spettacoli con gruppi provenienti da fuori regione.

Importante novità di questa stagione sarà la possibilità di fare un abbonamento per 5 spettacoli. Una rassegna indipendente dedicata al teatro, alla danza ed alla musica. Per dare spazio e voce. Per ospitare e accogliere. Per scambiarsi. Per sperimentare. Per aprirsi. Per aprire.

La rassegna è strutturata per offrire la possibilità di ospitare opere pregevoli provenienti da altre città ma nel contempo viene offerta la possibilità alla compagnia Storie di piazza di poter essere ospitati in altre rassegne. Un circuito alternativo che permette anche alle compagnie che hanno meno visibilità ma che sono sul mercato professionale, di farsi conoscere e apprezzare. Il teatro, lo spettacolo dal vivo, il desiderio di fare cultura godono di vitalità grazie anche ad una nuova spinta dettata dai tempi e dalle nuove modalità di comunicazione, purtroppo invece i meccanismi ufficiali spesso non riescono a soddisfare creatività e desiderio di spazio di tante compagnie che restano sommerse. Da ciò l’esigenza di creare una comunità di artisti che possa offrire buone pratiche di scambio tra loro per un confronto diretto con il pubblico e con piazze diverse.

Il primo spettacolo in programma sarà Domenica 26 Gennaio h. 21 – Pensiero stupendo, di Storie di Piazza compagnia giovani, con Didì Garbaccio Bogin regia Omar Giorgio Makhloufi a cui seguiranno:

Sabato 8 febbraio h. 21 – Maratona di New York con Francesco Logoteta , Stefano Bernardi

Sabato 22 febbraio h. 21- La stessa luna con Erika Giovannini, Marco Clerico

Venerdì 21 marzo h. 21 – Storie di piazza compagnia giovani: Frammenti-Pirandello, Maschere e Verità con Milena Aldini, Luca Falleri e Davide Ingannamorte

Sabato 29 marzo h. 21- Terra Madre di Tiziana Bergamaschi e Cinzia Mela con Tiziana Bergamaschi musiche di Rossella Spinosa

Sabato 26 aprile- La guerra dei giovani di Storie di piazza, compagnia giovani con Davide Ingannamorte, chiuderà la rassegna La prima data vede protagonista

domenica 26 Gennaio h. 21 l’eclettica attrice e autrice biellese Didì Garbaccio Bogin che diretta dal regista Omar Giorgio Makhloufi ci porta nel magnifico mondo di Pensiero Stupendo, di Storie di Piazza.

Ispirato a fatti e situazioni realmente vissuti dall'autrice, Pensiero Stupendo attinge anche dal repertorio della cultura pop italiana. Omaggiamo Patty Pravo, con alcuni suoi brani, interpretati durante lo spettacolo, raccontando, così, la speranza e la possibilità che, nonostante tutto, l'amore vinca su tutte le ingiustizie. Pensiero Stupendo è uno spettacolo simbolico, a tratti surreale, che con ironia e autoironia, vuole denunciare i passi da gigante che la società deve ancora compiere per non fermarsi di fronte alle apparenze. Un lavoro che chiede allo spettatore di guardare il futuro del nostro paese con responsabilità, in maniera sempre più aperta e fluida, perché, in fondo, in un mondo chiuso e retrogrado, tutti possiamo essere vittime di discriminazioni. Scenicamente e drammaturgicamente abbiamo lavorato sull’immaginario delle fiabe in chiave contemporanea; ogni figura antagonista diventa così una metafora vivente, frutto della fantasia infantile di Calimera. Per esempio, l’attempata signora con fare xenofobo, incontrata in spiaggia, diventa una bottiglia di crema solare gigante, oppure una bambina con la fissa per l’abbronzatura diventa un bizzarro raggio di sole ossessionato dallo scoprire l’identità della stessa Calimera. La giovane protagonista incontra stereotipi viventi, affrontando così la paura di non essere come gli altri, e, guidata dalla sua Fata Turchina, ovvero Patty Pravo, cresce realizzando, alla fine, che lei basta a sé stessa per come è.

Un ringraziamento speciale al Comune di Gaglianico e all’attenzione che da sempre ha nei confronti di chi desidera fare cultura.

Auditorium del Comune di Gaglianico- Via XX Settembre, 10