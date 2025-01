Galileo Galilei protagonista ad Occhieppo Inferiore, fra astronomia e scienza moderna.

Venerdì 24 gennaio, alle ore 20.45, l’Osservatorio UBA (Unione Biellese Astrofili) di Occhieppo Inferiore ospiterà una serata dedicata a Galileo Galilei, figura cardine nella storia dell’astronomia e della scienza moderna. Mauro Berto presenterà un ritratto inedito di Galilei, descrivendolo non solo come un innovatore scientifico, ma anche come un uomo scaltro e opportunista, capace di sfruttare al meglio il proprio talento e la propria immaginazione per rivoluzionare la visione del cosmo.

L’incontro, organizzato dall’Unione Biellese Astrofili (UBA), si propone di approfondire l’eredità scientifica e umana del celebre astronomo, che con le sue scoperte pose le fondamenta dell’astronomia moderna.

La serata è aperta al pubblico.