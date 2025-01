Da Gaglianico un messaggio di forza, speranza e magia assieme al Fondo Edo Tempia

Sabato 25 gennaio alle 17.30 presso l’auditorium del comune di Gaglianico alla presenza degli autori Marie Claire Tarditi e Paolo Forlini verrà presentato il libro ‘Il giorno che la sequoia si trasformò in farfalla”.

Si tratta di un libro a due voci, Marie Claire e Paolo narrano, dal loro punto di vista, il loro incontro scaturito anche dalla condivisione di un passato simile, un passato di dolore e di perdita che però li ha portati a unirsi per creare un nuovo percorso. La presentazione è un momento di condivisione di storie vere, emozionanti e commoventi che si intrecciano come i rami di quelle piante dalle radici salde ma che puntano verso il cielo. Sarà anche un momento dedicato alla consapevolezza della prevenzione con la presenza del Fondo Tempia a cui andrà parte del ricavato dei libri.

La presentazione sarà introdotta dal sindaco di Gaglianico Paolo Maggia, moderata da Carla Fiorio, giornalista ma, soprattutto, amica degli autori. Ci sarà inoltre un intervento di Viola Erdini vice-presidente del Fondo Edo Tempia. Marie Claire e Paolo spiegano: “È il contenitore di un vissuto che si dipana attraverso quattro storie in qualche modo parallele e che per una strana e magica alchimia si sono intrecciate. Storie di caduta e rinascita, di rivisitazione della propria esistenza alla luce della fragilità derivante dalle dure prove con cui la Vita ci ha messo a confronto. Un libro che racconta la rinascita attraverso la vittoria sulla malattia e l’amore. Noi riteniamo di avere avuto la fortuna e la volontà, pur provenendo da percorsi ed esperienze differenti, di poter ricominciare a sperare nel futuro e questo è l’autentico, genuino messaggio che ci prefiggiamo di comunicare a ogni lettore.”.

“Conosciamo l’importanza della medicina narrativa” aggiunge Viola Erdini, vicepresidente del Fondo Edo Tempia “per aiutare le persone che affrontano la malattia e quelle che stanno loro accanto ad elaborare e alleviare il dolore e le altre loro emozioni. È il messaggio del nostro concorso letterario Gim tra sogno e realtà, dedicato proprio a chi conosce da vicino la malattia oncologica. Per questo sono felice che per Marie Claire e Paolo sia stato importante mettere nero su bianco la propria esperienza, che sarà di aiuto anche a molte altre persone. Inoltre sono loro grata per aver pensato al Fondo Edo Tempia e ai suoi progetti, con cui loro stessi hanno avuto contatti diretti, come beneficiari di parte del ricavato del libro”.