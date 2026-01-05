Tentati furti a Biella e Tollegno, intervengono i Carabinieri

Continua la serie di effrazioni che da tempo colpisce il territorio Biellese.

Nel corso della giornata di ieri, domenica 4 gennaio, i Carabinieri sono intervenuti per due casi di effrazione.

A Biella, intorno alle 9:40, i Carabinieri hanno ricevuto una chiamata per assistere un cittadino che al rientro a casa ha trovato segni di scasso sulla porta di casa, a Chiavazza. I ladri si sono introdotti all’interno dell’abitazione, posta al primo piano di una palazzina, ma non sembra che abbiano portato via niente.

Situazione analoga anche a Tollegno: porta forzata e danneggiata, suggerendo un tentativo di furto, che fortunatamente non è andato a buon fine.