Tante cose da fare a Biella e provincia nel we del 25, 26 e 27 ottobre

Sabato 26 ottobre

- Fabbriche aperte, anche il Maglificio Maggia

- Biella, Biblioteca civica, "Road to WooooW: MERITOinAZIONE", Scopri la Cultura del Merito a Biella dalle 10 evento organizzato da Bi Young

- Gaglianico, Strike Blues in concerto dalle 21 in auditorium

- Cossato, Meet the writer - 3a edizione dalle 16

- Biella, inaugurazione nuova Gattopoli

- Massazza, alle 15 "Corri per la ricerca"

- Castelletto Cervo, un incontro informativo per imparare la disostruzione delle vie respiratorie su bambini e adulti.

- Cossato, a tre anni dalla scomparsa, la comunità di Cossato si ritrova per ricordare Sandro Tognatti.

- Biella, dalle 10:30 alle 18:00, Città degli Studi di Biella, Convegno Mèsenté, una giornata di approfondimenti, formazione e condivisione con i principali attori del settore e un’occasione per esplorare le opportunità e le sfide del Turismo Accessibile.

- Candelo, h 16.45, presso il Centro Culturale Le Rosminiane, nella Sala Affreschi P. C. Robiolio, in via Matteotti 48, si svolgerà la presentazione del libro STEFANO E NEERA: STORIA DI UNA COPPIA ATENIESE DI 2400 ANNI FA, di Paolo Autino; interverrà l'autore.

- Candelo, serata magica dedicata alla musica e alla solidarietà.

- Cavaglià, ore 10 chiesa San Michele, ritorna il dipinto rubato nella chiesa, cerimonia di consegna

- Biella, alle ore 10 presso il tempio crematorio commemorazione

- Cavaglià, cena comitato gemellaggio al polivalente

- Verrone, camminata in rosa ore 14 piazza lavatoio ANNULLATA

- Graglia, Star Party, ore 15 accoglienza, 15,30 conferenza, cena sociale, ore 21,30 osservatorio dal cielo

- Santuario San Giovanni d'Andorno Alle ore 18 presentazione progetto "Bosco Sacro. Rifugio per i caregivers"

- Parco Burcina, camminare in natura ore 14 escursione all'interno del parco

- Candelo, oratorio in festa, dalle 16 giochi e merende

- Biella, Fondazione Sella, visite guidate

- Valdilana, "Cresco sano a tavola"

- Coggiola, 70° anniversario coro Cesare Rinaldo

- Occhieppo Inferiore, Mela Mangio Mela bevo

- Viverone, festa di Santa Cecilia, ore 21 concerto al Polivalente

- Biella, alle 19.30, cena al Circolo sardo di Biella prima di due serate in preparazione del ritorno della Brigata “Sassari”

- Biella, Le streghe e i fantasmi scendono in città!

- Netro, concerto del Trentesimo per festeggiare i 30 anni di fondazione della Fanfara Alpina “Valle Elvo”.

- Bioglio, 38° rassegna di canto popolare, alle ore 21 nella chiesa parrocchiale

Domenica 27 ottobre

- Gaglianico, La Pro Loco di Gaglianico organizza Grande Castagnata dalle ore 14.00

- Viverone, festa di Santa Cecilia, ore 10 messa in memoria dei Musici defunti, pranzo

- Sala, castagnata 14,30 e distribuzione polenta concia alle 12 organizzata da asilo infantile Ottavio Rivetti e pro loco di Sala Biellese ANNULLATA

- Mongrando, Curanuova, charity shop Bulli e Pupe con la Coda Festa d'Autunno dalle 10 alle 18

- Vigliano, castagnata ore 15, ore 15,30 spettacolo di magia

- Oropa, visita guidata al santuario, al Museo dei tesori e agli Appartamenti Reali dalle 11

- Sagliano, castagnata, presso sede degli Alpini dalle 15

- Valdilana, 160° anniversario del Corpo Musicale di Crocemosso

- Masserano, castagnata in oratorio

- Sandigliano, Alto Gradimento a Cascina Era, viaggio tra i produttori d'Italia

- Cerrione, Golf Club, Gara degli Alpini

- Candelo, festa degli anniversari di matrimonio

- Salussola, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra

- Viverone, castagnata alpina dalle 10,30 e polenta concia

- Roppolo, castagnata dalle 14,30, mercatino hobbistico, esposizione auto storiche Fondazione Bricherasio

- Pralungo, giornata d'asporto e e castagnata dalle 14

- Campiglia, Mercatino al Borgo la Bursch frazione Oretto dalle 11 alle 18

- Occhieppo Inferiore, Mela Mangio Mela bevo

- Andorno, Trail del Monte Casto ANNULLATO

- Torrazzo, Polenta concia e castagne, dalle 12,15, dalle 15,30

- Valle San Nicolao, castagnata

- Cavaglià, castagnata Alpini in piazza Ugo Macchieraldo dalle 9 alle 19

MOSTRE

- Valdilana, a casa Zegna fino al 17/11 in Via Marconi, 23, ATMOSFERICA. Stagioni e temperamenti, Apertura: tutte le domeniche dal 25 maggio al 17 novembre 2024 dalle 11:00 alle 17:00 Ad agosto aperto tutti i giorni.

- Biella, (s)Confini - Mostra personale di Emmanuela Zavattaro,28 settembre - 27 ottobre 2024 allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Biella, Via Garibaldi 14).Orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 - sabato e domenica 16.00-19.00. Ingresso libero

- Biella, Le mostre di Fatti ad Arte VIII edizione fino al 3 novembre

- Biella, Biella, via Corradino Sella 6 Trame di vita. L'arte tessile di Teodolinda Caorlin