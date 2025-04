Una semplice ricetta di primavera: Frittelle di acacia

Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia in tutta la sua bellezza, e tra i suoi doni più profumati ci sono i fiori di acacia. Morbidi grappoli bianchi che adornano gli alberi come nuvole leggere, sono non solo belli da vedere, ma anche deliziosi da gustare. Ecco una ricetta della tradizione, semplice e genuina, per trasformarli in una golosità irresistibile.

Ingredienti (per 4 persone):

Preparazione:

Pulizia dei fiori: Raccogli i grappoli di acacia in zone lontane da strade o inquinamento. Non lavarli sotto l’acqua corrente per non rovinarli: è sufficiente scuoterli delicatamente per eliminare eventuali insetti o impurità.

Prepara la pastella: In una ciotola sbatti l’uovo con il latte, lo zucchero e un pizzico di sale. Aggiungi la farina poco alla volta, mescolando fino a ottenere una pastella liscia e non troppo liquida. Lasciala riposare per 10-15 minuti.

Friggi le frittelle: Scalda abbondante olio in una padella. Intingi ogni grappolo di fiori nella pastella, tenendolo per il gambo, e immergilo subito nell’olio caldo. Friggi pochi pezzi alla volta, girandoli finché non saranno dorati e croccanti.