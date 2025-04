Salussola, porte aperte al Palazzo Comunale

In occasione dell'80° anniversario della Liberazione, la Regione Piemonte ha invitato tutti i Comuni ad aprire le porte dei Palazzi Comunali ai cittadini per una visita, nella giornata di domenica 27 aprile.

Tra i Comuni che hanno aderito c'è quello di Salussola, organizzando l'apertura del Municipio dalle ore 9,30 alle 11,30.

Alle 11 ci sarà, inoltre, un importante momento: verrà reso omaggio ai Sindaci che si sono avvicendati dal dopoguerra ad oggi, per la loro attività di "custodi della istituzione comunale" e dei valori fondanti della nostra Repubblica.

Il comune di Salussola vi aspetta numerosi!