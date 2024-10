Una nuova sede per Gattopoli Made in Biella odv

Gattopoli Made in Biella odv, l’associazione che si occupa di gatti di strada di Biella, inaugurerà la sua nuova sede: riaprirà domani, sabato 26 ottobre alle ore 15:00.

Situata in via Rosselli 29-31, la nuova struttura offrirà spazi più ampi e confortevoli, con uno spazio esterno minimo per accogliere i gatti in attesa di adozione. Grazie ai donatori e ai volontari, è stato possibile realizzare un ambiente sicuro e arricchito, dove i gattini saranno accolti e curati per attendere una nuova famiglia.

La vecchia struttura è stata completamente rinnovata grazie all’aiuto dei volontari: ci saranno spazi separati per i gatti in arrivo a quelli pronti per l’adozione; adiacente alla struttura sarà anche presente il “Charity”, dove si potranno trovare moltissimi prodotti artigianali realizzati a mano dalle volontarie, come le ceramiche create presso l’associazione “Scuola delle terrecotte di Ronco Biellese” o oggetti che arrivano a Gattopoli grazie al buon cuore della gente.

La nuova sede è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 18:00 solo su prenotazione, ed il sabato dalle 15:00 alle 18:00 senza appuntamento.

Per informazioni o necessità contattare il numero 3288587460.

Gattopoli cerca inoltre nuovi volontari: per donare un po’ del vostro tempo, chiamare al numero indicato sopra la locandina