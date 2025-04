Fondazione Marazzato sarà presente alla Fiera Alto Adriatico Motori d'Epoca di Pordenone

• L’ESPOSIZIONE AVRÀ NUOVAMENTE PER PROTAGONISTI I MEZZI E LE INSTALLAZIONI AMMIRATE DAL PUBBLICO ALL’AMTS DI TORINO. IL FIAT 682N2 SUPERCORTEMAGGIORE, IL MOTOCARRO GUZZI ERCOLE AGIPGAS E LA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP

L’attività della Fondazione Marazzato per il 2025 è ormai entrata nel vivo: dopo le partecipazioni alle fiere dei mezzi storici di Vercelli e Torino, e in attesa del primo dei suoi “Porte Aperte” in calendario a giugno, l’ente del terzo settore vercellese porterà la testimonianza del suo patrimonio storico e collezionistico nel nordest per Alto Adriatico Motori d’Epoca, in calendario a Pordenone Fiere dal 25 al 27 aprile.

L’evento è ormai giunto alla terza edizione, che promette di essere la più ricca di sempre: oltre a offrire ben cinque padiglioni e oltre 15.000 metri quadri complessivi di esposizione di cui 3.000 dedicati a ricambi e collezionismo, si svolge in concomitanza con le tre manifestazioni dedicate al collezionismo, alla fotografia e al mondo dei radioamatori. Lo stand della Fondazione Marazzato, collocato nel Padiglione 5, riproporrà lo stesso scenario che ha catturato l’attenzione dei visitatori dell’AMTS di Torino poche settimane prima: saranno infatti esposti il Fiat 682N2 cisterna Supercortemaggiore e il motocarro Guzzi Ercole Agip Gas accompagnati dalla stazione di servizio Agip, che insieme andranno a comporre ancora una volta un suggestivo e nostalgico scorcio degli Anni ’60. A completare l’allestimento un Fiat 615 e il mitico Isotta Fraschini D80, modello-simbolo della Collezione, a bordo del quale sarà possibile sperimentare la realtà virtuale.

Il tutto sarà inserito all’interno della “Piazza” allestita da Portobello Car, con cui la Fondazione ha stretto una partnership in occasione della partecipazione alla fiera.

La stessa Piazza sarà teatro di alcuni momenti di ritrovo, convegni rivolti a tutti i visitatori durante i quali sarà possibile approfondire alcune tematiche. Il primo intervento a cura della Fondazione Marazzato è previsto nel primo giorno di fiera, venerdì 25 aprile, dalle 14:00 alle 14:30, e sarà dedicato alla presentazione del nuovo video della Collezione Marazzato. Intitolato “Il sogno di Carlo” e realizzato dal regista Matteo Bellizzi, sarà introdotto dallo stesso Alberto Marazzato, Presidente della Fondazione.

Il secondo appuntamento, dal titolo “Case Study di un restauro”, è fissato per il giorno seguente, sabato 26, sempre dalle 14.00 alle 14:30, e sarà appunto incentrato sul restauro del motocarro Guzzi Ercole in livrea Agip Gas. A raccontarlo, Riccardo Manachino e Massimo Condolo, rispettivamente Curatore e Conservatore della Collezione Marazzato, che ne racconteranno segreti e aneddoti.

La missione della Fondazione Marazzato

Attraverso la sua Collezione, composta in gran parte da autocarri e furgoni italiani e tra le più grandi e importanti nel suo genere a livello europeo, la Fondazione Marazzato continua a perseguire l’obiettivo di diffondere la cultura d’impresa e creare opportunità di sinergia tra aziende, enti e istituzioni, valorizzando il patrimonio industriale e storico del trasporto. La partecipazione a questi eventi conferma il ruolo della Fondazione come punto di riferimento per la conservazione della memoria storica del settore e per la promozione di iniziative culturali legate al mondo dell’impresa.

Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Nel febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da circa 300 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).