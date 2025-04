Festa della Liberazione, Biella anticipa l'Italia e festeggia oggi l'80° anniversario FOTO e VIDEO

Mentre il resto d’Italia si prepara a celebrare la Festa della Liberazione il 25 aprile, Biella rinnova la sua memoria un giorno prima, nel rispetto della propria storia e delle proprie radici. È infatti il 24 aprile 1945 che la città vide i soldati dell’occupazione allontanarsi, dando vita a una festa spontanea che avrebbe raggiunto il suo apice il giorno successivo, in piazza Martiri.

Questa mattina presso i Giardini Zumaglini, alle ore 10:00, i rappresentanti delle istituzioni, le associazioni d’arma e civili, la cittadinanza e numerosi sindaci del Biellese, hanno partecipato alla cerimonia dell’80° anniversario.

Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, nel suo intervento ha ricordato il sacrificio degli uomini e delle donne della Resistenza, sottolineando che “quella data rappresentò il crinale tra il Regime Fascista e la nascente democrazia”. Ha citato l’allora ministro Mario Scelba, evidenziando come il ricordo non debba alimentare odio, ma favorire la consapevolezza: “Il dovere di ricordare comporta una responsabilità nell’agire. Siamo chiamati a scegliere se vedere la celebrazione come un momento di ricomposizione o di contrasto”.

Olivero ha ammonito contro l’abuso dell’antifascismo come etichetta politica priva di legami storici: “La storicizzazione è il solo modo per preservarne la memoria. È maturo il tempo per restituire il Fascismo e l’antifascismo alla storia e guardare al futuro, difendendo la nostra libertà uniti, come Paese”.

A portare la sua testimonianza una professoressa da sempre attiva nel contesto associativo dell’ANPI, educatrice e nipote di un comandante partigiano. Un intervento personale che ha intrecciato memoria familiare e coscienza collettiva: “Chi siamo è frutto delle scelte che compiamo ogni giorno”, ha detto, ricordando come la Resistenza sia stata non solo lotta armata ma anche civile, morale, culturale. Un patrimonio che affonda le radici nei valori della Costituzione, “figlia preziosa della Resistenza”.

“Essere antifascisti significa scegliere ogni giorno da che parte stare. E oggi più che mai, serve una rivoluzione culturale fondata sulla partecipazione, sulla responsabilità, sulla solidarietà”.

Oltre alla commemorazione dei caduti delle guerre, un pensiero è stato rivolto a Papa Francesco, citato come emblema di coerenza, correttezza e umanità, “Padre della pace, della fede e della giustizia sociale”.

A seguito delle allocuzioni tutti i partecipanti muniti di vessilli, uniformi e bandiere, hanno eseguito una sfilata lungo via Italia, per poi recarsi sotto i portici di Palazzo Oropa, sede del Comune di Biella. Con le spalle rivolte al battistero hanno deposto una corona d’alloro, per onorare i caduti e celebrare la Liberazione biellese.