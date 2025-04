25 Aprile, a Sordevolo cerimonia con l'inno nazionale. Sindaco: “Incomprensibile non sia stato fatto a Biella” FOTO

Celebrazioni del 25 Aprile a Sordevolo, con tanto di sfilata ed esecuzione dell'inno nazionale. “Perchè – come sottolinea il sindaco Riccardo Lunardon - è incomprensibile che non sia stato fatto a Biella. L'inno è da sempre simbolo di unità. Noi abbiamo preferito essere poco sobri ma non cancellare la storia".

Oltre all'inno di Mameli, è stato suonato “Il silenzio” in ricordo per la morte di Papa Francesco. In seguito, gli alunni delle scuole hanno fatto volare in cielo alcuni palloncini in formato “tricolore”, con tanto di pensieri scritti rivolti al pontefice e alla manifestazione.