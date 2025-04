Si stanno completando in questi giorni i lavori di allestimento delle nuove oasi fiorite per la biodiversità sostenute da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del progetto “+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità” di Filiera Futura".

Promuovere il valore della biodiversità in tutta Italia, attraverso la creazione di oasi fiorite, spazi verdi ricchi di essenze mellifere, habitat ideali per le api e per gli altri insetti impollinatori, con il coinvolgimento attivo delle comunità: è questo è l’obiettivo del progetto che si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse a livello nazionale da Filiera Futura, associazione nata nel 2020 che lavora in tutta Italia per innovare il settore agroalimentare promuovendo progetti condivisi, di cui Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è socio fondatore.

“Anche quest’anno abbiamo aderito con entusiasmo al progetto proponendolo ai comuni del Biellese – commenta il Presidente della Fondazione Michele Colombo – grande è infatti l’urgenza di agire su una tematica così importante per salvaguardare una specie minacciata dalle attività umane e fondamentale per il 35% della produzione globale di cibo”.

Con + Api si intende:

promuovere la biodiversità e lo sviluppo green coinvolgendo attivamente amministrazioni locali, il tessuto sociale e produttivo nella realizzazione di oasi fiorite;

sensibilizzare l'opinione pubblica a una maggiore attenzione all’ambiente e all’impatto che generano le nostre azioni;

valorizzare e creare consapevolezza sulla rilevanza del ruolo di apicoltori e agricoltori nella gestione dei servizi ecosistemici per le comunità ;

creare spazi di inclusione e di promozione di pratiche di agricoltura sociale nelle oasi, offrendo opportunità educative a bambini, giovani e/o persone con disabilità e fragilità, coinvolgendo attivamente tutta la comunità.

L’iniziativa è rivolta alle amministrazioni comunali del territorio biellese e ha selezionato le seguenti realtà che hanno ricevuto dalla Fondazione le sementi necessarie per la realizzazione dell’oasi e un contributo pari a € 1.000,00 finalizzato alle operazioni di semina, alla manutenzione e alle azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza: comuni di Biella, Magnano, Pettinengo, Benna.

Inoltre, in questi giorni è stato lanciato il Contest nazionale + Api 2025, rivolto a tutte le realtà facenti parte di partenariati beneficiari di contributo, e in generale coinvolte nell'iniziativa "+ Api. Oasi fiorite per la Biodiversità”. Oggetto dell’iniziativa sarà realizzare un elaborato originale (cartellone, video, disegni, social, ecc.) e compilare un form di candidatura per raccontare il valore dell’Oasi nella tutela della biodiversità o come spazio di inclusione e partecipazione della comunità. In palio ci saranno due categorie di premio:

+ Biodiversità 2025: per i progetti e gli elaborati presentati che valorizzano l’Oasi come habitat per impollinatori e di tutela e promozione della biodiversità.



+ Inclusione 2025: per i progetti e gli elaborati presentati che raccontano l’Oasi come luogo di condivisione, accessibilità e benessere collettivo.



Premi per ciascuna categoria: 1° posto: 1.500 € 2° posto: 1.000 € 3° posto: 500 €



I vincitori avranno inoltre una sezione dedicata sul sito di Filiera Futura e saranno invitati alla cerimonia di premiazione durante la conferenza nazionale + Api, prevista per la seconda metà di settembre 2025. (in allegato al presente comunicato i materiali del concorso).

“+ Api. Oasi fiorite per la Biodiversità” è un’iniziativa promossa a livello nazionale da Filiera Futura in collaborazione con Fondazione Agrion e con il sostegno e l’adesione di numerose fondazioni di origine bancaria.

Ad oggi, all’edizione 2025 hanno aderito Fondazione CRC, Fondazione Carima, Fondazione CRPesaro, Fondazione Carigo, Fondazione Carifac, Fondazione CRBiella, Fondazione Cariparo, Fondazione CRBolzano - Stiftung Südtiroler Sparkasse, Fondazione CRL, Fondazione Friuli, Fondazione Carige, Fondazione Sardegna, Fondazione Perugia, Fondazione Carifol.

Su ciascun territorio il progetto è declinato con caratteristiche proprie.