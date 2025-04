25 Aprile, il ricordo di Sala Biellese: “Ricordiamo il sacrificio di chi ha reso possibile la nostra libertà” FOTO

Sempre molto sentita a Sala Biellese la cerimonia del 25 Aprile. Presenti le autorità locali, come il sindaco Stefania Massera, e i rappresentanti delle associazioni del paese.

Queste le parole dell'amministrazione comunale apparse sui propri canali social: “Il 25 Aprile è una data fondamentale nella storia del nostro Paese. A Sala Biellese, come in tutta Italia, ricordiamo con gratitudine il sacrificio di chi ha reso possibile la nostra libertà. Onoriamo il loro coraggio e rinnoviamo il nostro impegno per un futuro di pace e democrazia”.