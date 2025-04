Biella ricorda la Liberazione: fiaccole accese per non dimenticare - foto e video Nicola Rasolo per newsbiella.it

Ieri sera, 24 aprile, Biella ha acceso la memoria con la tradizionale fiaccolata in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, anniversario della Liberazione. Un primo momento commemorativo ha visto la cittadinanza riunirsi per ricordare il significato profondo di questa data, simbolo di libertà e resistenza.

Alle 19.45 il secondo appuntamento simbolico si è svolto davanti a Villa Schneider, storica sede della polizia politica nazista durante l’occupazione, tristemente nota per essere stata luogo di prigionia e torture per numerosi partigiani. Da qui è partita la fiaccolata, che ha attraversato diversi luoghi-simbolo della memoria resistenziale biellese, ripercorrendo idealmente le tappe di una storia che ha segnato profondamente il territorio.

Il corteo è giunto in piazza del Monte, dove si è dato il via al primo dei concerti del programma "Mai come ora", rassegna musicale e culturale pensata per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Un’occasione per unire memoria e partecipazione, nel segno dei valori democratici conquistati con la Resistenza.