A Valdilana attesi 400 Alpini nei giorni dell'Adunata, ci sarà una cena con concerto finale

Anche nel comune di Valdilana si respira un'aria d'attesa e una certa curiosità per l'Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Biella il 9, 10 e 11 maggio. A meno di un mese dall'appuntamento storico, sono state individuate le aree dove le penne nere saranno ospitate nei giorni della manifestazione.

In particolare, sono circa 400 gli Alpini provenienti un po' da tutta Italia, a partire dalle città di Udine e Torino fino alla realtà di Chieti. Tutti loro saranno alloggiati all'oratorio parrocchiale di Mosso e nei saloni della sede della Pro Loco di Crocemosso, a cui si aggiungono le diverse attività ricettive di Valdilana.

Come espresso dall'amministrazione, guidata dal sindaco Mario Carli, ciò è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune, le associazioni e i cinque gruppi ANA di Valdilana (Crocemosso, Mosso, Ponzone, Trivero e Valle Mosso), a cui si aggiunge anche quello di Strona per l'evento in programma nel mese di maggio. Venerdì 9, infatti, nei locali della Pro Loco di Crocemosso, avrà luogo una cena alpina a menù fisso, a partire dalle 20, dopo il comitato di benvenuto con la Corale Aurora Montis e i saluti istituzionali. La serata proseguirà, infine, con un concerto sempre con le musiche della Corale.

Un'occasione davvero imperdibile per tutta la comunità, specialmente per creare nuovi legami di collaborazione, oltre a far conoscere le bellezze e i luoghi più suggestivi del proprio territorio in chiave turistica.