Biella, proclamati i nuovi infermieri al campus di Città Studi FOTO

Giovedì 10 aprile scorso si è concluso il percorso di studi universitari per dodici studenti del Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Biella dell’Università del Piemonte Orientale. Alla proclamazione ha presenziato il Direttore Sanitario ASLBI, Pierangelo Sarchi, il Direttore della S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie ASLBI, Antonella Croso, il Presidente di Città Studi, Ermanno Rondi, il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, Prof. Alberto Dal Molin, il Coordinatore del Corso di Laurea e Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella, Simona Milani, e Antonella Petterino, in rappresentanza dello stesso Ordine.

In apertura della cerimonia, Pierangelo Sarchi ha portato i saluti del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo ASLBI, complimentandosi con gli studenti per il traguardo raggiunto e augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni. Ermanno Rondi ha espresso orgoglio per la presenza del Corso di Laurea in Infermieristica a Città Studi, auspicando prospettive di sviluppo futuro, anche grazie alla collaborazione tra Università e Azienda Sanitaria di Biella.

“Questa giornata è importante perché vi inserisce nel mondo del lavoro e, se sarete motivati, vi aprirà le porte ad un percorso che sarà ricco di soddisfazioni” - ha così esortato gli studenti Antonella Croso - “I momenti belli vanno cercati e vanno costruiti, ricordandosi che alla base della professione c’è il continuo aggiornamento. Al giorno d’oggi ci sono molte opportunità per poter realizzare le proprie ambizioni e, se la motivazione è forte, si possono trovare e cogliere.”

A tutti i neo-infermieri, Simona Milani ha consegnato il testo del Codice Deontologico infermieristico, chiudendo il suo discorso ricordando i compiti e il ruolo degli infermieri con queste parole: “Da oggi sarete chiamati a camminare con competenza nei percorsi di cura, a sedervi con consapevolezza nei tavoli in cui è necessario risolvere i problemi dei bisogni di salute delle persone, a collaborare all’interno di équipe multiprofessionali e ad abitare con gentilezza ogni relazione, evitando di cadere nelle abitudini e nelle consuetudini.”

Antonella Petterino ha ricordato ai neo-laureati l'importanza di entrare a far parte dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche e ha dedicato loro queste parole: "Inizia adesso la vostra avventura, lo studio sul campo e la messa in gioco vera. Il codice deontologico vi farà da guida nel vostro percorso professionale, dando dei paletti molto chiari e spaziando in tutti i campi che riguardano la salute".

In chiusura dei saluti istituzionali, il Professor Alberto Dal Molin si è congratulato con gli studenti per il percorso svolto che ha richiesto un notevole impegno in termini di ore ma anche in termini di emozioni che questa professione coinvolge e richiede di saper gestire. Da qualche anno, dopo i saluti istituzionali e prima di procedere con la proclamazione, uno studente dedica un commento a nome di tutti i neo-laureati.

La studentessa Mabel Azeglio ha così commentato: “Oggi chiudiamo un percorso importante delle nostre vite e portiamo con noi non solo ciò che abbiamo imparato ma anche i legami, le esperienze e i ricordi che ci hanno reso le persone che siamo. Questo traguardo non è solo il risultato del nostro impegno ma anche del cammino che abbiamo condiviso l’uno con l’altro.”