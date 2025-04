Panchina degli Alpini a Benna: un omaggio al passato, realizzato da una giovanissima artista FOTO

Domenica 13 aprile, presso i Giardini della Massaria intitolati agli Alpini d’Italia è stata inaugurata la panchina alpina, realizzata da Miriam Nicoli, vincitrice del concorso indetto nei mesi scorsi dall’Amministrazione Comunale e dal Gruppo Alpini del paese, tra le numerose iniziative in attesa dell’Adunata e in occasione dei 60 anni di fondazione del gruppo stesso, in programma nel mese di ottobre.

Le opere concorrenti sono state valutate da una Commissione composta dal Sindaco, dalle Consigliere Comunali Francesca Ramella e Marta Bosso e da 4 Alpini del Gruppo di Benna: il Capogruppo Adriano Mollon, Gianni Ferrari, Paolo Rolando e Massimo Moretti che ha scelto l’opera presentata dalla giovanissima Miriam, classe 2009, che rappresenta non solo una panchina dedicata alle Penne Nere, ma è a tutti gli effetti la panchina degli Alpini biellesi ed in particolare modo degli Alpini di Benna. Infatti l’opera, oltre a rappresentare il tricolore, il cappello alpino e le varie nappine, riporta il motto della Sezione Ana Biella “Tucc’un” e quattro elementi che ricordano ognuno i Capigruppo di Benna “andati avanti”. Vi sono quindi rappresentate: una bottiglia di latte, come quella che il primo capogruppo Ernesto Carrera era solito portare tutti i giorni ai bambini dell’asilo; un giacinto a ricordo di Giacinto Pieri, alla guida del gruppo dal 1975 al 2000; la fedele tromba di Claudio Bona ed, infine l’iconica bicicletta rossa di Erberto Lanza.

“Una panchina dall’alto valore simbolico ed emotivo – ha spiegato il Sindaco durante il proprio intervento - mi fa piacere che a realizzarla sia stata una giovanissima concittadina, perché questo significa che certi valori cari agli Alpini, come la solidarietà, l’impegno, la tenacia sono valori universali e senza età”.

Un ringraziamento particolare, è stato rivolto al Signor Nicolas Chatot, titolare della ditta Manarola Srl Segheria Pietro Giovannino di Benna, a sua moglie a suoi collaboratori, che hanno realizzato a mano i listelli in rovere biellese che compongono la panchina, e ne hanno fatto dono al Comune. Si tratta di una panchina tutta “made in Benna” infatti anche il leggio e la targa esplicativa della panchina sono state realizzate da altre due imprese del paese, rispettivamente dal fabbro Luca Lorenzonetto e dalla ditta Cabrelle e Crepaldi.

Un grazie è stato espresso ancora all’Assessore Enrico Guadagno che materialmente si è occupato della posa della panchina e del leggio ed infine al Gruppo Alpini che ha dato nuovo lustro al cippo con la posa di nuove piante ornamentali e che d’ora in avanti si prenderà cura di questo angolo dei Giardini.

Alla cerimonia ha partecipato anche la Consigliera Regionale Elena Rocchi che nel proprio intervento ha rimarcato quanto sia importante il messaggio di “non dimenticare il passato” e ha voluto omaggiare di una copia della Costituzione Italiana, la giovane Miriam.

Tra gli interventi, anche Corrado Perona, past President, che ha apprezzato molto l’opera realizzata.

Il sindaco Cristina Sitzia ha concluso ringraziando anche la Sezione Ana di Biella (rappresentata da Presidente Marco Fulcheri, il Vice Presidente Alberto Ferraris e i Consiglieri Fabio Bonassi e Paolo Massaro) per quanto fatto sinora, per il coinvolgimento di tutto il territorio come rappresentato anche dalla presenza della Stecca dell’Adunata, che in tutti questi mesi ha toccato la maggior parte dei comuni biellesi, a dimostrazione che questa è l’Adunata di tutto il biellese e non solo della città capoluogo.

Entrambi i bozzetti partecipanti al concorso, quello di Miriam Nicoli e di Cinzia Rosa saranno esposti all’interno della mostra “Ij nòss Alpin di ieri e di oggi” che verrà inaugurata il 25 aprile al termine della commemorazione della Liberazione