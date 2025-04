Adunata Nazionale Alpini 2025 a Lessona scuole chiuse venerdì 9 e lunedì 12

Il Comune di Lessona attraverso un'ordinanza a firma del sindaco Simone Cambiè ha disposto la chiusura di tutte le scuole statali presenti sul territorio del Comune di Lessona dalle ore 07:00 di Venerdì 9 Maggio 2025 alle ore 24:00 di Lunedì 12 Maggio 2025.

Nel documento si legge che :"La manifestazione, che si svolgerà interamente nel Comune di Biella e che, in considerazione del prevedibile ingente afflusso di partecipanti, così come risulta dallo svolgimento negli anni più recenti nelle altre città sede della manifestazione, richiede un coinvolgimento organizzativo e gestionale di una gran parte del territorio provinciale, in modo differenziato sia nei giorni del suo svolgimento che nei giorni precedenti e successivi, al fine di consentire l'allestimento, e il successivo disallestimento di tutti gli approntamenti per il suo svolgimento in condizioni di sicurezza. Le problematiche di trasporto pubblico si ripercuoteranno inevitabilmente anche sulle utenze che utilizzano il servizio per recarsi al lavoro compresi il personale scolastico insegnate e collaboratori scolastici".