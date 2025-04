Lessona, 150 partecipanti al Minivolley Pgs FOTO

Ben 7 società del territorio biellese: 35 bambini alla mattina per il torneo White di "palla rilanciata" e almeno 120 nel pomeriggio per le categorie Green e Red dei pallavolisti più "grandi". Queste le cifre della tappa lessonese del Minivolley Pgs: una domenica di sport e divertimento per i piccoli partecipanti, una grande occasione per fare amicizia attraverso la pallavolo. Oltre al TeamVolley padrone di casa, hanno partecipato Scuola Pallavolo Biellese, Virtus Biella, Gs Tollegno, Gaglianico Volley School, Pgs Salussola e Occhieppese Pallavolo.



Ivan TURCICH, coach dello staff tecnico del TeamVolley: «C'erano davvero tantissimi bambini! È stato particolarmente bello vedere il Palasport di Lessona stracolmo di piccoli pallavolisti in campo, ma anche la tribuna gremita dai loro genitori. Nelle fasi finali, approfittando della pausa in cui venivano stilate le classifiche, abbiamo anche organizzato un gioco collettivo: una cosa che si vede raramente, anche in questo tipo di torneo. Una buona occasione per fare promozione al nostro sport. Di certo, è stata una delle edizioni più partecipate che abbia visto quest'anno».



Benedetta DAFFARA, giocatrice e membro dell'organizzazione del torneo: «È stata l'opportunità di unire passione e divertimento, per grandi e piccini. Nel torneo della mattina erano impegnate 12 squadre, in quelli del pomeriggio 37. Una domenica intensa, fatta di sorrisi e tanta pallavolo. Il gioco collettivo finale? Bellissimo, contava solo la voglia di partecipare, senza guardare al colore della maglietta che si indossava!».



Il torneo è stato un piccolo assaggio in vista della TeamVolley Mini Academy che si terrà, sempre a Lessona, dal 9 al 13, dal 23 al 27 giugno e dal 30 al 4 luglio.