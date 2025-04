Biella, l'omaggio del TAM agli Alpini

Venti zaini azzurri, con il logo “We are Tam” sono l’omaggio che l’Its Academy di Biella offre ai vertici degli Alpini.

“Abbiamo voluto dare un segno della nostra vicinanza all’Adunata del 9 maggio che si svolgerà in città - spiega Silvia Moglia, direttrice dell’istituto post diploma che ha sede a Città Studi - Si tratta di uno dei nostri omaggi più prestigiosi, che riserviamo alle personalità e alle autorità che vengono in visita da noi. Gli Alpini sono una delle massime espressioni dell’orgoglio italiano e l’Its TAM con i suoi ragazzi rappresenta uno sguardo al futuro delle aziende biellesi che sono parte del volto del paese e del miglior Made in Italy”.

“Un ringraziamento doveroso per l’omaggio che consegneremo – commenta Marco Fulcheri, presidente dell'ANA Biella – e che testimonia la vetrina che un evento come l’Adunata porta per presentare al meglio Biella e le sue eccellenze”.