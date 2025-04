Concerto in duomo dei ragazzi delle scuole “Il futuro canta e suona per gli Alpini” FOTO

Concerto in duomo dei ragazzi delle scuole “Il futuro canta e suona per gli Alpini”

Un duomo gremito di persone che sabato sera hanno partecipato al concerto dei ragazzi delle scuole di Sandigliano e Gaglianico. La gente con anticipo era già presente per garantirsi un posto sedere, chiaro segnale che la serata è un evento. I ragazzi arrivano puntuali, vestiti eleganti e tutti uguali a confermare l’importanza della serata. Empatia tra il futuro ed il presente c’è. La serata parte puntuale, l’emozione era tanta e si percepiva, i ragazzi non vedevano l’ora e sollecitano gli organizzatori, dovevano e volevano cantare per gli Alpini. La serata scorre, i canti e la musica echeggiano nella cattedrale e lasciano senza parole i presenti che non si aspettavano ragazzi così preparati e grintosi. Il viaggio musicale tocca tutte le generazioni, affiorano ricordi e si vedono persone in lacrime.

Gli Alpini per una volta ascoltano le loro canzoni quasi increduli di cosa sta capitando.

GRAZIE RAGAZZI, semplicemente fantastici….non avete idea di cosa avete fatto. Con questo piccolo gesto non avete solo emozionato ma avete dato speranza ad un mondo che non sempre ci regala serenità. Sul finale ecco che la comunità si ritrova in quei valori che sembrano persi, ma ci sono basta saperli richiamare, basta non aver vergogna di farli sentire. Una parte di ragazzi suonano e gli altri cantano l’INNO DEGLI ITALIANI e tutto il duomo si alza in piedi e insieme si conclude la serata cantando. Che bello, che ricordo, che serata. Ora ragazzi non abbiate paura di continuare a cantare, durante l’Adunata continuate a salutare l’Italia con la Vostra musica. Siate Voi i primi a regalare un Adunata particolare, emozionante, carica di speranza ed indimenticabile. Buona 96a Adunata Nazionale a tutti.