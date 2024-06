Chiavazza, ladri in azione: furto nella sede degli Alpini e al teatro parrocchiale, FOTO

Non c'è pace per Chiavazza, dove ai diversi noti episodi di atti di vandalismo nei confronti delle auto in sosta specie in alcune vie cittadine che si sono verificati nelle ultime settimane, nelle ultime ore si è verificato anche un furto, ai danni della sede degli Alpini, vicino a piazza XXV Aprile e al teatro parrocchiale di via Firenze.

Il bottino per quanto riguarda la sede degli Alpini consisterebbe in qualche migliaia di euro.

Al teatro parrocchiale, sede del comitato di carnevale chiavazzese, sembra che i malviventi non abbiano rubato nulla ma solamente rotto una porta per entrare. Sempre il teatro nelle settimane scorse era stato colpito da un fulmine che aveva danneggiato l'impianto audio e le luci.