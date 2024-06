"Cronache eroiche a Chiavazza", una lettrice

Carissimi, Certo lo scopo l'avete raggiunto, con le vostre azioni delle ultime notti a Chiavazza: danni economici, rabbia, rancore per almeno i 60 automobilisti che avete colpito. Ma ciò che più fa male nella vicenda siete proprio voi, si, gli autori dei gesti. Cosa volete testimoniare? Che siete forti, che siete eroi, che siete spavaldi? 0 che forse agite per vendetta? Oppure per divertimento? frustrazione? Noia?

Il messaggio resta incompreso, poiché lanciato vigliaccamente ed oltraggiosamente durante il buio e nell'anonimato. Le vere e povere vittime degli eventi non sono coloro che, bene o male, ripareranno ai danni, ma siete voi, infelici e rancorose creature notturne, che agite nascondendosi.

Leggete (non per forza i classici ma anche i fumetti, hanno la loro morale), studiate crescete, formatevi una forma di pensiero etica, una sensibilità del cuore. Chiedete aiuto, per voi stessi, per un futuro sotto il sole e non al buio, le vie non mancano, potrete pure immaginare quanto è bello vivere nella serenità e nel rispetto altrui e, soprattutto, di se stessi.

Prendete esempio dagli alberi e dagli animali che incontriamo nei nostri parchi, basta osservarsi intorno e cercare un'imitazione, una 'luce in fondo al tunnel, se preferite e spero la vediate