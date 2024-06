Biella, Chiavazza: Don Remo "Speriamo che il tessuto sociale non vada troppo a degradarsi"

Al termine della odierna Messa a Chiavazza, Don Remo è intervenuto sugli ultimi fatti accaduti nel quartiere: decine di auto vandalizzate, furto nella sede degli Alpini, tentato furto con danneggiamento nella Chiesa e nel teatro parrocchiale. "Speriamo che il tessuto sociale non vada troppo a degradarsi"...ma c'è chi già progetta di trasferirsi altrove perchè "qui non si può più vivere in pace". I cittadini ora si aspettano che la nuova amministrazione prenda a cuore le sorti di Chiavazza e che si attivi per aumentare la sicurezza dei suoi abitanti