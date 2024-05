Cossato, al via la demolizione della palazzina ex Enel FOTO

Hanno preso il via questa mattina, 20 maggio, i lavori di demolizione della palazzina dell'ex Enel, situata in via Mercato. L'intervento fa parte del progetto di rigenerazione del cuore urbano di Cossato che ha visto impiegato un finanziamento complessivo di circa 590mila euro.

In particolare, il piano prevede l'abbattimento completo dell'edificio e la realizzazione di una nuova piazza aperta e inclusiva, dotata di area verde, parcheggi e panchine. La strada dove sorge la palazzina è stata al momento chiusa al traffico così da consentire il pieno svolgimento dell'opera.

Ad oggi è stato buttato giù il piano superiore dell'immobile, sotto lo sguardo attento e curioso dei residenti che hanno immortalato i vari momenti della giornata. Una volta rimossi i detriti e conclusi i lavori di riassetto, il piano prevede la realizzazione dell'area di parcheggio, assieme alla collocazione delle colonnine di ricarica elettrica e alla definizione degli spazi di inclusione.