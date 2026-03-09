I ladri tornano a colpire nel Biellese. Stavolta, è stata presa di mira un'azienda di Lessona: stando alle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero forzato la porta d'ingresso degli uffici e, una volta all'interno dei locali, avrebbero sottratto dalla cassa denaro contante in fase di quantificazione. Inoltre, sarebbe stata danneggiata anche la porta di accesso ad un deposito di bottiglie da vino ma nulla sarebbe stato asportato. Le indagini sono ora affidate ai militari dell'Arma, giunti sul posto per gli accertamenti di rito. Il furto sarebbe avvenuto poco dopo le 2.30 di domenica 8 marzo.
CRONACA | 09 marzo 2026, 12:30
Furto in azienda, a Lessona i ladri portano via denaro dalla cassa
Indagini affidate ai Carabinieri.
