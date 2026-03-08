 / POLITICA

Fratelli d'Italia, nuovi appuntamenti nel Biellese per la campagna referendaria

Il calendario dei prossimi appuntamenti

Prosegue la campagna referendaria di Fratelli d’Italia in vista del voto del 22 e 23 marzo per la riforma della giustizia. Da giorni un camper informativo del partito toccherà diverse località della provincia per incontrare i cittadini, spiegare i contenuti della riforma Nordio e promuovere le ragioni del SÌ. 

Questo il calendario dei prossimi incontri previsti nei comuni della provincia. 

15 marzo domenica

9:00 Sala Biellese Piazza Vittorio Emanuele II

11:00 Torrazzo piazza Martiri della libertà

14:00 Magnano Piazza Comunale n.1

16:00 Cerrione Piazza Quintino Sella Fraz.Vergnasco

16 marzo lunedì

9:00 Biella - Chiavazza

11:00 Quaregna parcheggio di via Quintino Sella

14:00 Sostegno parcheggio corso cesare alfieri

16:00 Mezzana parcheggio del Municipio

17 marzo martedì

9:00 Vigliano mercato-Via largo stazione

11:00 Vigliano mercato-Via largo stazione

14:00 Zubiena piazza Quaglino 21

16:00 Muzzano parrocchia S. Eusebio

c. s. Fdi Biella s.zo.

