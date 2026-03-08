Fratelli d'Italia, nuovi appuntamenti nel Biellese per la campagna referendaria

Prosegue la campagna referendaria di Fratelli d’Italia in vista del voto del 22 e 23 marzo per la riforma della giustizia. Da giorni un camper informativo del partito toccherà diverse località della provincia per incontrare i cittadini, spiegare i contenuti della riforma Nordio e promuovere le ragioni del SÌ.
Questo il calendario dei prossimi incontri previsti nei comuni della provincia.
15 marzo domenica
9:00 Sala Biellese Piazza Vittorio Emanuele II
11:00 Torrazzo piazza Martiri della libertà
14:00 Magnano Piazza Comunale n.1
16:00 Cerrione Piazza Quintino Sella Fraz.Vergnasco
16 marzo lunedì
9:00 Biella - Chiavazza
11:00 Quaregna parcheggio di via Quintino Sella
14:00 Sostegno parcheggio corso cesare alfieri
16:00 Mezzana parcheggio del Municipio
17 marzo martedì
9:00 Vigliano mercato-Via largo stazione
11:00 Vigliano mercato-Via largo stazione
14:00 Zubiena piazza Quaglino 21
16:00 Muzzano parrocchia S. Eusebio