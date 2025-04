Cossato, quasi finiti i lavori alla piazza dell'Exel: in arrivo proiettori multimediali e colonnine di ricariche FOTO

Ci siamo. Entro la fine del mese di aprile i cittadini di Cossato potranno usufruire della nuova piazzetta sorta nella zona di via Mercato, al posto della palazzina dell'ex Enel, demolita completamente nel maggio 2024.

Il progetto prevede la realizzazione di un'area, aperta e inclusiva, dotata di area verde, parcheggi e panchine per famiglie e residenti. L'opera, inserita nel progetto di rigenerazione del cuore urbano di Cossato, ha visto un finanziamento complessivo di circa 590mila euro.

Come spesso dichiarato dall'amministrazione comunale, è un'operazione che punta a creare un anello di collegamento tra le aree pubbliche di Cossato, a partire dalla nuova piazzetta dell'area ex Tricot, e si congiungerà al nuovo ingresso dei giardini pubblici su via Repubblica. Da lì, il percorso raggiungerà la centralissima piazza Tempia passando attraverso la nuova piazza dell'ex Enel.

Proprio qui, oltre ai parcheggi, saranno collocate alcune colonnine di ricarica elettrica. Non solo: presto troveranno posto anche tecnologie multimediali per rendere la zona ancor più attrattiva. Nello specifico, tre videoproiettori da utilizzare a supporto di eventi e manifestazioni, con la proiezione di immagini (uniche o collegate tra loro) per la promozione di appuntamenti speciali dedicati, ad esempio, ai giovani.

“Siamo davvero alle battute finali – spiega il sindaco Enrico Moggio – Manca ancora qualche rifinitura ma i lavori sono quasi ultimati. Resta da apporre anche la dovuta segnaletica stradale. Sulle strade intorno alla nuova piazza i veicoli potranno circolare a 30 chilometri all'ora, così da garantire la piena sicurezza dei pedoni”.