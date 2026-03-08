Pallavolo: Teamvolley perde 3-2, ma guadagna un punto sulla prima in classifica

Proprio come all’andata, ma questa volta sul proibitivo campo del PalaBlu di Moncalieri. Il TeamVolley Lessona ha lottato per cinque set contro Ascot Lasalliano , capolista del girone nazionale di Serie B2. Il 3-2 finale è una sconfitta, ma più che onorevole.

CRONACA

Teamvolley con Caimi palleggio, Filippini opposto e Fizzotti libero, Bordignon e Diego in banda, Macchieraldo e Barbonaglia al centro.

Partenza decisamente migliore per le torinesi, che si portano subito sul 5-1 nel primo set senza sbagliare praticamente nulla. Bordignon tiene in piedi le biancoblù, ma Moncalieri alza il livello dei colpi in attacco e in battuta. Coach Bellagotti spende due time-out, prima sul 12-7 e quindi sul 17-9, ma il copione è scritto. L’Ascot cala di precisione e il TeamVolley recupera qualcosa, mentre fanno il loro debutto Daffara, Cavaliere e Sola. Moncalieri dal canto suo sfrutta la grande vena realizzativa della banda Montabone per chiudere sul 25-18.

Secondo parziale che invece sorride alle lessonesi: sull’1-6 (due punti di Bonini e ben quattro errori) è la panchina di casa a fermare il gioco. Sei scambi più tardi, la storia si ripete: altre due imprecisioni e due aces di Caimi aggiornano il tabellone sul 3-10. Un attacco di Filippini vale addirittura il +9, e a quel punto Moncalieri cambia marcia. Battute precise, muri solidi e attaccanti formidabili: nonostante la girandola di cambi, le biancoblu si ritrovano sul 16-18. Caimi torna a far male al servizio, Bordignon e Filippini le danno una mano. Il 18-25 lo firma Macchieraldo, ancora dalla linea di fondo.

Terzo e quarto set molto simili, per quanto speculari: due frazioni combattute e giocate punto a punto. Due errori di fila regalano il 12-14 a capitan Fizzotti e compagne, ma Battistino si prende in spalle la sua squadra. Bordignon e Montabone si scambiano colpi su colpi, ma è Moncalieri a spuntarla 25-22. Nel parziale successivo, le imprecisioni torinesi (ben 13!) colorano di rosso il tabellino e il TeamVolley ne approfitta. Dall’11-9 si passa al 12-16, e a dare man forte alla solita Bordignon ci pensa anche Sola. Il 23-25 lo mette a terra Filippini, e permette di smuovere la classifica.

Il quinto set è andato sulla stessa falsariga, con le lessonesi che hanno addirittura cambiato campo in vantaggio sul 7-8, grazie al punto di Bonini. Poi Moncalieri ha fatto valere tutte le sue bocche da fuoco: Battistino, Montabone e Braccioni hanno infilato il pesante 5-1 che ha indirizzato il tie-break. Una parallela fuori di Filippini ha quindi sancito il 15-12.

COMMENTO

Coach Alessio BELLAGOTTI: «La partita che volevamo fare. Peccato per il tie-break, però abbiamo conquistato un punto contro la prima in classifica. Ottima la reazione a un primo set perfetto di Moncalieri: non hanno sbagliato niente, tutte palle forti messe sulla riga e difese importanti. Sebbene un po’ frastornate (e grazie a qualche errore avversario) abbiamo comunque reagito. Nel secondo, avanti 6-15 abbiamo patito il loro rientro ma, da squadra, abbiamo retto e portato a casa il parziale. Questo è un dettaglio molto positivo. Nel terzo set abbiamo lottato, così come nel quarto che abbiamo meritatamente vinto giocando bene. Nella quinta frazione punto a punto siamo state anche sopra di 2, poi loro hanno fatto un bel break su una situazione a loro favore. Bordignon si è anche fatta male a un dito: speriamo non sia nulla di grave. Moncalieri è scappata, ma l’importante è aver continuato a combattere. Il servizio è andato decisamente bene. In settimana ci eravamo prefissate un obiettivo (difficile) di punti in classifica, ma soprattutto di non spegnerci nonostante la nostra situazione sia piuttosto neutra, essendo lontane sia dai playoff che dalla zona pericolosa. Vogliamo chiudere la stagione con determinazione, con tutte le nostre forze, per migliorarci ancora e lavorare il meglio possibile».

TABELLINO

SERIE B2 Girone A - 18a giornata

PalaBlu di Moncalieri (TO)

Ascot BTM Moncalieri – TEAMVOLLEY LESSONA 3-2

(25-18/18-25/25-22/23-25/15-12)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi 5, Daffara, Bordignon 19, Diego 4, Sola 3, Cavaliere, Bonini 8, Macchieraldo 6, Barbonaglia 1, Filippini 16, Fizzotti (L). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.