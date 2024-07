Cossato, dopo la demolizione della palazzina ripartono i lavori nell'area ex Enel

Prende forma l'area di via Mercato a Cossato. Con la demolizione della palazzina dell'ex Enel, avvenuto lo scorso mese di maggio, e la successiva rimozione di macerie e detriti, hanno ripreso nella giornata di ieri, 22 luglio, i lavori nella zona, già interessata da un intervento di sistemazione e spostamento dei servizi.

Il progetto prevede la realizzazione di una piazza, aperta e inclusiva, dotata di area verde, parcheggi e panchine per famiglie e residenti. L'opera è inserita nel progetto di rigenerazione del cuore urbano di Cossato che ha visto un finanziamento complessivo di circa 590mila euro. Meteo permettendo, i lavori dovrebbero concludersi entro l'anno, verosimilmente nei primi mesi dell'autunno. Inoltre, la strada non verrà chiusa al traffico.

Come spesso dichiarato dall'amministrazione comunale, è un'operazione che punta a creare un anello di collegamento tra le aree pubbliche di Cossato, a partire dalla nuova piazzetta dell'area ex Tricot e si collegherà al nuovo ingresso dei giardini pubblici su via Repubblica. Da lì, il percorso raggiungerà la centralissima piazza Tempia passando attraverso il nuovo volto dell'area ex Enel. Proprio qui, dovrebbe sorgere l'area di parcheggio, assieme alla collocazione di alcune colonnine di ricarica elettrica e alla definizione degli spazi di inclusione. Non sarebbero escluse nuove tecnologie multimediali per rendere la zona ancor più attrattiva.

“Crediamo molto in questa azione – commenta il sindaco Enrico Moggio – Soprattutto perchè punta al rilancio commerciale e sociale di tutto il centro. A questa iniziativa, si aggiunge il trasloco dei nuovi uffici comunali nei locali dell'edificio ex Vesta, che avverrà nel mese di settembre. Una soluzione volta a dare risposte concrete ai residenti della zona”.