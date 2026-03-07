Cossato, ecco il servizio di trasporto ai seggi per le persone disabili in vista del referendum

L'articolo 29 della legge 104 del 1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare, in occasione di consultazioni elettorali, un servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale. Il comune di Cossato, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, mette a disposizione tale servizio tramite ambulanza. I cittadini portatori di disabilità che vogliono raggiungere il seggio elettorale usufruendo di questo servizio possono chiamare l'Ufficio Servizi Demografici del Comune al numero 015.9893218 nei seguenti orari: da lunedì a giovedì, dalle 14 alle 16.

Verranno successivamente contattati direttamente dalla Croce Rossa che indicherà il giorno e l'ora del trasporto. Il Comune istituisce due seggi appositamente dedicati agli elettori non deambulanti, il seggio n. 1 e il seggio n. 13 ubicati presso la Scuola Elementare di Capoluogo con accesso libero e con abbattimento di barriere architettoniche da via Don Felice Bertola (ex via della Chiesa).