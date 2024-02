I consigli di newsbiella.it per il fine settimana 16, 17 e 18 febbraio

Venerdì 16

- Roppolo, carnevale

- Biella, Campiglia Cervo, GLI APERITIVI DELLA STRADA DEL VÈRMUT - BIELLA, CAMPIGLIA CERVO, CHIVASSO - DAL 13 OTTOBRE 23 AL 15 MARZO 24

- Biella, Spazio cultura della Fondazione CRB, via Gramsci 14/A, CAFFE' LETTERARIO "Noi, afghane. Voci di donne che resistono ai talebani"

- Biella, "Nebbiolo Eroico" al Symposium di Chiavazza. Degustazione da non perdere a partire dalle 18.30.

- Biella, Hydro, party Queer. Ospiti speciali sul palco QUEEN OF SABA live, poi il djset LAVALAMP e le intromissioni rap de LA MYSS.

Sabato 17

- Biella, "Nebbiolo Eroico" al Symposium di Chiavazza. Degustazione da non perdere a partire dalle 18.30.

- Biella, piazzale Casalegno, 6° Karneval Run dalle 14

- Candelo, Candelo, teatrino burattini ore 10.00 alla Biblioteca civica Livio Pozzo

- Salussola, carnevale

- Biella, Silent Book in via Italia

- Roppolo, carnevale

- Casapinta, fagiolata alpina, la distribuzione avrà inizio alle 11.30

- Bielmonte, Bocchetto Sessera, 1° Artignaga Snow Trail

- Benna, carnevale, cena con le maschere piemontesi

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia, 38, presentazione libro "Dove si scrive, come si scrive"

- Biella Piazzo, Piazza Cisterna, Carnevale di Biella - Piazzo - CARNEVALE BAMBINI AL PIAZZO dalle 15 alle 18

- Masserano, carnevale, serata in maschera

- Bielmonte, Scia Lis, scia con il campione e sfida in rosa

- Gaglianico, fagiolata degli Alpini

- Cossato, cena dei bolliti misti nella sede degli Alpini

- Cossato, concerto alle 21 de I Reale al teatro comunale

Domenica 18

- Pralungo, fagiolata frazione Valle

- Occhieppo Inferiore, distribuzione polenta concia

- Biella, fagiolata in Riva

- Miagliano, distribuzione della fagiolata

- Cossato, Teatro Comunale, I brutti anatroccoli

- Oropa, visita al santuario

- Bielmonte, Scia Lis, scia con il campione e sfida in rosa

- Biella, Campo Sportivo di Cossila San Grato, Via Garella, Carnevale di Biella - Cossila San Grato - FAGIOLATA DEI CADREGAT

- Biella, fagiolata al Piazzo

- Graglia, casolare dei Campra, premiazione per il concorso la lettera di San Valentino

- Biella, a Cittadellarte, “SEMIncontri”, un evento incentrato sullo scambio dei semi

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00.

- Biella, via Corradino Sella 10, SETA. Luoghi e archivi dell'arte serica fino al 10/03

- Biella, fino al 25/02, mostra #stradeparallele, Spazio Cultura Fondazione: CRB. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 17.30.

- Biella, "Le libellule", al Circolo Culturale Sardo. Nell’allestimento curato da Giovanni Carta nei saloni della Biblioteca in via Galileo Galilei 11, alle pareti, quaranta immagini di libellule ritratte nel Biellese e in Sardegna, opera di quattro fotografi: Lucio Bordignon, Marta Cadin, Leonardo Siddi e Walter Caterina. Info: visitabile fino a Pasqua

- Biella, fino al 30/04 Visita a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto