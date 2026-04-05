Trivero, schianto tra auto e moto: due giovani in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, sabato, alle 17.10, nella zona di Trivero - Valdilana.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e una moto. In sella al motociclo viaggiavano due giovani del 2002 residenti a Sagliano Micca. Coinvolta anche una Doblò condotta da una donna di Valdilana. I motociclisti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.