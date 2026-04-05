Biella, in Duomo le celebrazioni pasquali: “La speranza nasce anche nelle ferite” FOTO e VIDEO

Si è tenuta questa mattina nel Duomo di Biella la solenne celebrazione della Pasqua, presieduta dal vescovo Roberto Farinella. Nel suo messaggio pasquale, il vescovo ha richiamato il significato più profondo della Resurrezione: "Una luce capace di farsi spazio anche nei momenti più gravosi della vita..." Un invito a non lasciarsi imprigionare dalla paura e dallo scoraggiamento, ma a riconoscere nella Pasqua un segno di rinascita che può riportare fiducia là dove sembrano prevalere inquietudine e fatica.

Farinella ha poi rivolto l’attenzione ai gesti quotidiani, a quel bene che trova spazio nelle relazioni, nella vicinanza agli altri e nella capacità di restare presenti anche quando le situazioni si fanno più impegnative. In questa prospettiva, la speranza cristiana non resta un’immagine astratta e invita a vivere con maggiore disponibilità, responsabilità e amore il rapporto con gli altri.

Da qui anche l’augurio rivolto alla diocesi e all’intero territorio: una Pasqua vera e luminosa, capace di riaccendere i cuori e di far germogliare, anche nelle difficoltà, un segno nuovo di vita.