Domato l’incendio tra Camburzano e Mongrando, in azione anche l’elicottero FOTO e VIDEO

Aggiornamento ore 19

È stato domato poco dopo le 18 di oggi, 6 aprile, l’incendio scoppiato poco prima delle 14, in una zona di sottobosco tra i territori di Camburzano e Mongrando. Diversi gli ettari colpiti dalle fiamme, sulla cui origine sono in corso gli accertamenti di rito che ne stabiliranno le cause.

In questo momento, le 4 squadre presenti (AIB e Vigili del Fuoco) stanno ultimando le operazioni di bonifica del terreno unita alla conseguente messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo. A dare il proprio contributo nell’intervento di spegnimento anche l’elicottero.

Il fatto

Non c’è tregua nel Biellese. Dopo i casi di ieri, nel primo pomeriggio di oggi, 6 aprile, è stato segnalato un altro incendio tra i comuni di Camburzano e Mongrando. L’alta colonna di fumo, visibile a occhio nudo da molti punti della provincia, ha destato l’attenzione e la comprensibile preoccupazione dei residenti che hanno immediatamente dato l’allarme.

Dalle informazioni raccolte, stanno al momento operando numerose squadre AIB, assieme ai Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento. All'opera anche l'elicottero. Al momento non sono note le cause del rogo, così come gli ettari di terreno investiti dalle fiamme.