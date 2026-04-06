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Circondario | 06 aprile 2026, 12:00

Pasquetta a Ponderano: la Fiera Zootecnica torna protagonista tra tradizione, animali e stand FOTO e VIDEO

È previsto anche lo spettacolo dei falconieri, assieme all’esibizione dei cani addestrati dal centro cinofilo del Coordinamento Provinciale della Protezione Civile.

Pasquetta a Ponderano: la Fiera Zootecnica torna protagonista tra tradizione, animali e stand (servizio di Massimo Giacobbe)

Pasquetta a Ponderano: la Fiera Zootecnica torna protagonista tra tradizione, animali e stand (servizio di Massimo Giacobbe)

Lunedì di Pasquetta: giornata di escursioni e di momenti di comunità da condividere con i propri cari e amici. A Ponderano, invece, va in scena la 32° edizione della Fiera Zootecnica, un evento radicato da tempo nel Biellese e sapientemente organizzato dalla Pro Loco. La manifestazione ha il compito di valorizzare gli allevatori del territorio, presenti quest’anno in 18, oltre ai vari stand, punti ristoro e hobbisti provenienti dal vicino Canavese. 

Le novità dell’edizione 2026 saranno lo spettacolo dei falconieri (annullato lo scorso anno per il brutto tempo) e l’esibizione dei cani addestrati dal centro cinofilo del Coordinamento Provinciale della Protezione Civile. Un’occasione per far conoscere i loro animali e il supporto dato nelle diverse attività di soccorso.

g. c.

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